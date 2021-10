COP26. O que é, como funciona e para que serve uma cimeira do clima?

As alterações climáticas são, segundo o secretário-geral da ONU, António Guterres, o maior problema da humanidade, e vão afetar dramaticamente o futuro se nada de substancial for feito.



As emissões de gases com efeito de estufa, que os países tentaram controlar no Acordo de Paris de 2015, mas que continuam a aumentar, estão já a afetar o clima e a natureza das mais diversas formas, segundo os cientistas.





O que é uma COP e como funciona?

É a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e é o órgão supremo da tomada de decisões dessa Convenção da ONU.

A COP26 realiza-se em Glasgow, Escócia, Reino Unido, de 31 de outubro a 12 de novembro, esperando-se a presença física de, pelo menos, 120 chefes de Estado e de governo (outros participam online) que vão anunciar novas estratégias na luta contra a crise climática.

Além de dirigentes, a COP26 vai juntar dezenas de milhares de participantes, entre representantes de governos, empresas ou organizações e sociedade civil.

Esteve inicialmente marcada para o ano passado, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19. É considerada de grande importância porque é a primeira após o Acordo de Paris em que os países atualizam os planos de redução de emissões de gases com efeito de estufa.

A última COP tinha sido em Madrid.

O que vai ser discutido?

A COP26 é a primeira após o Acordo de Paris em que os países têm de atualizar as contribuições para diminuição das emissões de gases com efeito de estufa, pelo que a maioria dos especialistas considera a reunião na Escócia como fundamental e decisiva para o futuro do planeta.

Por isso um dos grandes objetivos da COP26 é o de assegurar que os países do mundo apresentam metas ambiciosas de redução de gases com efeito de estufa até 2030, para que a meio do século o planeta não produza, devido à atividade humana, mais gases do que aqueles que consegue eliminar, alcançando a neutralidade carbónica. Pretende-se que os países se comprometam a eliminar progressivamente a energia produzida a partir de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo e a troquem por energias renováveis, que invistam na mobilidade elétrica e que reduzam a desflorestação.

A adaptação às alterações climáticas, que já existem e que vão continuar mesmo com uma redução da emissão de gases com efeito de estufa, será outro dos temas em debate. A COP26 pretende levar os países a aumentar a proteção e restauro de ecossistemas, e a tornar mais resistentes a essas alterações seja infraestruturas (como as casas) seja a produção agrícola.

A COP26 vai também insistir na necessidade de serem cumpridas as promessas de mobilizar anualmente 100 mil milhões de dólares, para ajudar os países pobres no combate e adaptação às alterações climáticas e vai procurar finalizar um manual de regras, que tornem o acordo de 2015 operacional, desde logo o funcionamento do mercado regulado do carbono, algo que não foi conseguido na COP25, em Madrid.

Quem são os protagonistas da COP26?

Os grandes emissores de gases com efeito de estufa, como a China, a Índia, a Rússia, a União Europeia e os Estados Unidos. Os Estados Unidos assumem na cimeira de Glasgow um papel fundamental, já que o país tinha abandonado o Acordo de Paris, com o Presidente Donald Trump, e o atual Presidente, Joe Biden, assinou o regresso ao Acordo no mesmo dia em que foi empossado. Nos primeiros meses de mandato, Joe Biden organizou uma cimeira sobre o clima, reunindo mais de 40 líderes mundiais, ainda que de forma virtual, devido à pandemia de covid-19, e quer reduzir as emissões em 53% até 2030 comparando com 2005.

Depois da saída dos Estados Unidos, a União Europeia assumiu a liderança mundial da luta contra as alterações climáticas e já aprovou uma redução de emissões de 55% até 2030 face a 1990, e a neutralidade carbónica em 2050. Já este ano aprovou a Lei Europeia do Clima.

O Reino Unido é outro dos protagonistas, porque organiza a cimeira e também porque já se comprometeu com metas de neutralidade carbónica em 2050, sendo que quer reduzir as emissões em 68% até 2030.

A China é o maior emissor de gases com efeito de estufa do mundo, mas o Presidente chinês, Xi Jinping, poderá não ir à cimeira. A China anunciou que quer alcançar a neutralidade carbónica em 2060.

O Presidente russo, Vladimir Putin, participa na cimeira de forma virtual. O país é o quarto maior emissor de gases com efeito de estufa e pretende reduzir as emissões em 79% até 2050 face a 1990.

A Índia é o terceiro maior emissor de gases, mas não se pronunciou sobre a redução de emissões, o mesmo fazendo outra grande economia, a Austrália.

Protagonistas serão também os pequenos países insulares, como as Maldivas, Samoa, as Ilhas Salomão, Kiribati e Vanuatu, que correm o risco de desaparecer com a subida do nível do mar, e outros países menos desenvolvidos, de África, das Caraíbas ou da Ásia-Pacífico, que vão pedir mais ajuda para a luta e adaptação às alterações climáticas.