Brexit. Londres ameaça aumentar controlo de barcos europeus em águas britânicas

Londres ameaçou esta sexta-feira aumentar os controlos sobre os barcos europeus que pescam em águas britânicas, em resposta às medidas retaliatórias anunciadas por França, na disputa de licença de pesca no pós-Brexit.

O Governo do Reino Unido "planeia lançar um procedimento de solução de controvérsias sob o acordo comercial pós-Brexi" e, entre outras medidas, "a implementação de controlos rigorosos sobre a atividade pesqueira da UE nos territórios de águas do Reino Unido", disse, em comunicado.

Paris e Londres acusam-se mutuamente de violar o acordo comercial pós-Brexit, assinado no final do ano passado, à volta das licenças de pesca em águas britânicas.

Criticando o Reino Unido por conceder poucas autorizações de pesca a barcos franceses, Paris ameaçou avançar com medidas retaliatórias a partir da próxima terça-feira, reforçando os controlos e proibindo os barcos britânicos de desembarcarem em portos franceses.

Para discutir estas matérias, o Presidente francês, Emmanuel Macron, deve encontrar-se com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, à margem da cimeira do G20 que decorre este fim de semana em Roma.

A embaixadora de França em Londres, Catherine Colonna, foi convocada na tarde de hoje pela secretária de Estado britânica para a Europa, Wendy Morton.

A ameaça deixada hoje por Londres foi formulada pelo secretário de Estado britânico para o "Brexit", David Frost, ao vice-presidente da Comissão Europeia Maros Sefkovic.

Os dois encontraram-se em Londres, para fazer um balanço da evolução das negociações sobre um outro tema quente entre Londres e Bruxelas: o protocolo sobre acordos alfandegários pós-"Brexit", específicos para a Irlanda do Norte, que permanece no mercado único europeu e na união aduaneira.

Segundo o porta-voz do Governo britânico, se as discussões desta semana decorreram num "espírito construtivo", subsistem diferenças "importantes", nomeadamente quanto ao papel do Tribunal de Justiça da União Europeia na resolução dos litígios.

As negociações devem continuar na próxima semana em Bruxelas.