"Uma palhaçada". Bolsonaro reage à acusação de crimes contra a humanidade

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, classificou de “palhaçada” o relatório de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) do Senado do país que o acusou de praticar crimes contra a humanidade e outros oito crimes na pandemia de Covid-19.

“Antes de falar em Ministério Público, quem tem um pouco de juízo sabe que foi uma palhaçada lá. [O relatório da] CPI do Renan [Calheiros]” disse Jair Bolsonaro, em entrevista à Jovem Pan News.

O chefe de Estado brasileiro, porém, admitiu que uma alegação dessa natureza "causa muitos problemas".

Bolsonaro também garantiu que não está preocupado com seu futuro, já que o relatório da comissão parlamentar "não vale nada", mas reconheceu que "fora do Brasil a imagem é péssima" e afeta até a economia do país.

“Há quem acredite que temos uma ditadura aqui, que prendo jornalistas, que cerceio a liberdade de expressão, que matei gente na pandemia e isso influencia quem quer investir no Brasil e depois não investe”, afirmou o Presidente brasileiro.

Segundo o governante, "tudo isso afeta a bolsa [de valores], a cotação do dólar, a inflação, prejudica a todos”.