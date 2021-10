Filme “Rust”. Assistente admite não ter verificado bem arma dada a Baldwin

Ainda assim, quando Dave Halls entregou a arma a Alec Baldwin, usou a expressão que dá nota de que se trata de uma arma segura: “cold gun” – ou seja, sem munições reais. Baldwin começou então a ensaiar uma cena que envolvia um “desenho cruzado” do revólver e a apontá-lo para as lentes da câmara.

Dave Halls explicou, no seu depoimento, que a responsável pela armaria, Hannah Gutierrez-Reed, abriu a arma e lhe pediu para a inspecionar. Halls diz que “deveria ter verificado todos os cartuchos, mas não o fez, e não se conseguia lembrar se Hannah Gutierrez-Reed tinha girado o tambor”, descreve o “ New York Times ”, adiantando que o assistente de realização afirmou lembrar-se de ter visto apenas três voltas.

“Eu verifico o cano para ver se há obstruções, na maioria das vezes não há fogo real, ela (Hannah) abre a escotilha e gira o tambor, e eu digo arma fria no set”, disse ele em entrevista ao investigador, de acordo com a declaração. Não ficou claro o que ele quis dizer com o termo "fogo vivo".

Dave Halls trabalha na indústria cinematográfia há muito tempo, tendo já participado em filmes como “Fargo” e “The Matrix Reloaded”.

Mas, ao longo dos anos, tem sido alvo de várias queixas relativas ao cumprimento dos protocolos de segurança e ao seu comportamento. Foi por isso que foi despedido, em 2019, da equipa do filme “Caminho da Liberdade”, em que uma arma também disparou de repente e atingiu uma pessoa (não mortalmente).

O acidente ocorreu no dia 21 de outubro e a investigação está a cargo do gabinete do Xerife de Santa Fé, no México.