Regulador americano. Consultores aprovam vacina da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos

A maior preocupação era o risco teórico de miocardite – doença cardíaca inflamatória observada em algumas pessoas que tomaram as vacinas da Pfizer e da Moderna e mais comum entre os homens jovens (ainda que geralmente de forma leve).

Para esta vacina, a Pfizer reduziu o conteúdo para um terço da dose adulta . Segundo a farmacêutica, os ensaios clínicos mostraram que a dose mais baixa protegeu bem as crianças contra infeções sintomáticas. E a esperança é que cause menos efeitos colaterais.

Mas, se muitos membros do Comité Consultivo de Vacinas e Produtos Biológicos Relacionados da FDA concordaram que os benefícios da vacinação de crianças menores pareciam compensar os riscos, outros mostram-se preocupados em concordar com a vacinação baseando-se em estudos realizados apenas em alguns milhares de crianças , refere a agência Reuters nesta quarta-feira.

“Consideramos ter otimizado a resposta imunológica e minimizámos as reações”, sustentou o vice-presidente sénior da Pfizer, William Gruber, na reunião com os consultores.

Os consultores do regulador norte-americano para a saúde (Food and Drug Administration – FDA) aprovaram a recomendação de uso de emergência da vacina Covid-19 da Pfizer em crianças entre os 5 e os 11 anos.

Segundo Arnold Monto, presidente do comité da FDA e professor de epidemiologia da Universidade de Michgan, é expectável que a dose mais baixa utilizada nesta vacina “diminua a frequência do raro efeito colateral das miocardites”.

Obrigação da vacina “seria um erro”

“Estou apenas preocupado com o facto de que, se dissermos sim, os Estados imponham a administração desta vacina para admissão de crianças na escola e eu não concordo com isso”, disse o Dr. Cody Meissner, professor de pediatria da Universidade Tufts Escola de Medicina. “Acho que seria um erro neste momento”, adianta.

Tal hipótese não deverá vingar. Peter Marks, dirigente do Centro de Avaliação e Pesquisa Biológica da FDA – o departamento para as vacinas do regulador norte-americano – considera-a improvável.

Após a votação, o responsável sublinhou que a autorização diz respeito a um “uso de emergência e não de uma aprovação em geral”.