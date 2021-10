Macron pede a Xi Jinping que levante sanções contra países da UE

O Presidente francês, Emmanuel Macron, pediu esta terça-feira ao seu homólogo chinês, Xi Jinping, que levante as "medidas coercivas" adotadas contra países da União Europeia (UE) e que faça um contributo ambicioso para o combate às alterações climáticas.

Os dois líderes abordaram, por telefone, diversos temas, a começar pelo reequilíbrio da relação entre a China e a União Europeia, cuja presidência caberá a França no próximo semestre, indicou o Eliseu em comunicado.

Nessa perspetiva, Macron pediu a Xi "uma maior reciprocidade, em particular no acesso aos mercados", solicitando também "uma abordagem construtiva", que deve passar pelo levantamento de sanções a países da UE, bem como a representantes de instituições europeias e do Parlamento Europeu.

O chefe de Estado francês exigiu igualmente que a China cumpra os seus compromissos em matéria de combate ao trabalho forçado, adotados no âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Em vésperas do G20 de Roma e da cimeira COP26 sobre o clima em Glasgow, Macron instou a China a "divulgar a sua contribuição ambiciosa a nível nacional" sobre a redução das emissões de gases com efeito-de-estufa e a "dar um sinal decisivo" apresentando progressos no sentido do abandono do carvão como fonte energética.

Ao mesmo tempo, Macron aplaudiu as primeiras conversas sobre a proteção da biodiversidade, no âmbito da COP15, sob presidência chinesa, e pediu a Pequim que apoie iniciativas como o grupo intergovernamental High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People e a Aliança pela Conservação das Florestas Tropicais e das Áreas Marinhas protegidas no Antártico.

Macron e Xi acordaram manter um diálogo estreito na luta contra a pandemia da Covid-19 e na ajuda aos países mais vulneráveis.

"A implementação de um quadro comum acordado no G20 sobre a questão da dívida e a transferência de 20% dos direitos especiais para alcançar coletivamente o objetivo de 100.000 milhões de dólares foram definidos como prioritários", indicou a Presidência da República francesa.

Os dois chefes de Estado abordaram igualmente a situação no Afeganistão, sobre a qual Macron insistiu nas exigências aos talibãs sobre o combate ao terrorismo e o respeito dos direitos das mulheres.

O Presidente francês sublinhou a necessidade de o Irão, aliado da China, pôr fim às atividades que constituem uma violação do acordo nuclear e retome a cooperação "plena e completa" com a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA).

No plano bilateral, os dois líderes acordaram manter contactos estreitos para impulsionar projetos em setores estratégicos, e Macron destacou a qualidade do diálogo no setor agroalimentar.

Nessa área, o líder francês expressou o desejo de que se avance na divisão por zonas do gado porcino, na concessão de novas licenças e na abertura do mercado chinês.