Covid-19. EUA poderão ter vacinas para crianças em novembro

As vacinas para crianças entre os 5 e os 11 anos deverão estar disponíveis na primeira quinzena de novembro, anunciou o especialista norte-americano em doenças infecciosas Anthony Fauci.

“Se tudo correr bem, e conseguirmos a aprovação regulatória e a recomendação do CDC, é inteiramente possível, se não muito provável, que as vacinas estejam disponíveis para crianças de 5 a 11 na primeira ou duas semanas de novembro”, disse Fauci numa entrevista ao programa da ABC “This Week”, emitida no domingo.

Durante o programa, o conselheiro da Casa Branca revelou um cronograma, segundo o qual muitas crianças poderão estar totalmente vacinadas antes do final do ano.

Comité da FDA pronuncia-se amanhã

O regulador norte-americano Food and Drug Administration (FDA) está nesta altura a analisar o pedido de autorização da Pfizer/BioNTech para a vacina de duas doses para crianças mais novas. O painel de consultores externos deverá pronunciar-se na terça-feira, dia 26.

Por norma, a FDA segue o conselho deste painel, ainda que não seja obrigada a fazê-lo.