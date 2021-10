“Alec Baldwin não tem culpa”, diz pai de Halyna Hutchins

Quem cuida dos objetos utilizados no filme, nomeadamente das armas, é que deve ser responsabilizado pela morte de Halyna Hutchins, de 42 anos, defende o pai da diretora de fotografia de “Rust”, atingida com um tiro disparado acidentalmente.

“Alec Baldwin não tem culpa”, afirmou.

O ator já se encontrou com o viúvo de Halyna, Matthew Hutchins, e com o filho do casal. O viúvo e Baldwin abraçaram-se e Matthew Hutchins afirmou que o ator está a ser “muito prestável”, revela o jornal “Daily Mail”.