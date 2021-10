Equador. Forças Armadas saíram à rua para a "Morte Cruzada"

O estado de exceção que militariza as ruas no Equador para combater a violência revela como o Presidente Guillermo Lasso, ameaçado de destituição, se prepara para aplicar a figura da "Morte Cruzada": dissolver o Parlamento e submeter-se a novas eleições.

"Enquanto a Assembleia expõe a destituição, o Governo expõe a ‘Morte Cruzada’ que está a funcionar mais como uma ameaça. São duas posturas extremas, mas que também podem levar as partes a uma negociação. É possível que a possibilidade de dissolução do Parlamento leve a oposição a repensar o caminho da destituição", observa Carrion.

O Presidente Guillermo Lasso também ameaça usar a “Morte Cruzada” para pressionar o Parlamento a aprovar três projetos de lei com reformas estruturais: um projeto de sustentabilidade fiscal e de reforma tributária que será enviado segunda-feira ao Parlamento, uma reforma laboral e uma lei para promover investimentos.



Os três projetos formam o pacote Criação de Oportunidades, a principal bandeira do governo para reativar a economia.

A obstrução deliberada de um plano de desenvolvimento nacional é um dos argumentos previstos na Constituição para o Presidente deflagrar a “Morte Cruzada”.

A ameaça parece ter surtido efeito. Depois de a oposição rejeitar o pacote Criação de Oportunidades no início do mês, a presidente do Parlamento, Guadalupe Llori, do movimento indígena Pachakutik, pediu a Lasso que o reenvie, mas de forma fragmentada.

"Com esse pedido, ficou evidente que a oposição suavizou a sua posição. De alguma maneira, aceitou a ameaça. Acredito que as posições extremas de um lado e do outro estão agora menos extremas", interpreta o analista Fernando Carrion.

No entanto, organizações sociais, movimentos indígenas e sindicatos ameaçam reeditar os protestos de outubro de 2019 que quase derrubaram o governo do então Presidente Lenín Moreno. O primeiro protesto está marcado para a próxima terça-feira, dia 26, liderado pela combativa Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (Conaie).

Em paralelo, a comissão investigadora procura determinar se o Presidente violou a lei que, desde 2017, impede funcionários públicos e políticos de terem propriedades em paraísos fiscais. A investigação prevê concluir um relatório em 06 de novembro com a indicação ou não da destituição do Presidente.

O Ministério Público abriu uma investigação por suposta evasão tributária.

O ex-banqueiro Guillermo Lasso garante que se desfez de todas as 14 sociedades offshore a partir da lei de 2017 e que nunca sonegou impostos.