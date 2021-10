Ucrânia apela à UE para agir contra "agressão gasífera" da Rússia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, responsabilizou a Rússia pela crise do gás na Europa e apelou à União Europeia para coordenar a resposta com a Ucrânia, de acordo com declarações à AFP, esta sexta-feira.

A Europa, com um terço do gás que consome proveniente da Rússia, está confrontada com um aumento dos preços desta matéria-prima na sequência do aumento do consumo com a retoma económica, e após a melhoria da situação epidémica relacionada com a Covid-19.