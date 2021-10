Rússia considera retirar talibãs da lista de organizações terroristas

Em 2003, a Rússia baniu os talibãs, embora tenha recebido representantes do movimento radical islâmico várias vezes antes de assumir o poder em Cabul em agosto passado.

No entanto, Vladimir Putin especificou que "essas decisões são tomadas na ONU".

No caso de os talibãs cumprirem as promessas -- governo inclusivo, respeito pelos direitos humanos, luta contra o terrorismo e o tráfico de drogas --, Moscovo "vai tomar a decisão sobre sua retirada da lista de organizações terroristas".

"Todos esperamos que essas pessoas, os talibãs, que agora, sem dúvida, controlam a situação no Afeganistão, façam com que a situação evolua positivamente", adiantou.

Durante o seu discurso na reunião anual do clube de debates Valdai, em Sochi, Putin enfatizou que Moscovo "está a dirigir-se nessa direção".

Putin destacou que a Rússia colabora com os talibãs e lembrou que os convidou a comparecerem, na quarta-feira, em Moscovo, numa conferência internacional, pedindo à ONU que convocasse uma reunião para ajudar o Afeganistão.

"Para que a normalização prossiga no ritmo certo, é claro, é preciso ajudar o Afeganistão a restabelecer a sua economia", atentou.

O chefe de Estado russo ressalvou que o Kremlin sabe que os talibãs estão a tentar "livrar-se" de elementos radicais em território afegão, "incluindo o Estado Islâmico [grupo 'jihadista']".

Todavia, Putin também estimulou os talibãs a estabelecerem relações com todos os grupos étnicos, políticos, sociais e religiosos do país da Ásia Central e recordou as importantes minorias tajiques e uzbeques.

"Gostaríamos que fossem concertados compromissos aceitáveis e que as questões não fossem resolvidas apenas com a ajuda das armas, como nos últimos tempos, e que os interesses das mulheres fossem respeitados", realçou.

Por sua vez, Putin considerou "correta" a decisão do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, de retirar as suas tropas do Afeganistão.