​Rainha Isabel II regressa a casa após noite no hospital

A Rainha Isabel II já está de volta ao Castelo de Windsor depois de ter passado uma noite no hospital. Segundo um comunicado do Palácio de Buckingham, a monarca, de 95 anos, foi internada na quarta-feira à noite para a realização de testes médicos, tendo alta no dia seguinte.



A nota do palácio refere que Isabel II “está bem disposta e de volta ao trabalho”, sendo que nesta sexta-feira ainda está com uma agenda mais ligeira.

Não foram divulgadas as razões que obrigaram a Rainha a passar a noite no hospital, mas, segundo a Agência Reuters, não está relacionada com a Covid-19.

Já esta semana tinha cancelado uma viagem à Irlanda do Norte, depois de ter sido aconselhada por uma equipa de médicos a descansar uns dias.

Ainda segundo a agência, o próximo evento que Isabel II tem agendado é a Cimeira do Clima da Organização das Nações Unidas, em Glasgow, na Escócia, que começa a 31 de outubro e durará 12 dias.

A Rainha Isabel II, que no próximo ano fará 70 anos de reinado, é conhecida por ter uma saúde robusta. A última vez que passou uma noite no hospital foi em 2013, quando teve uma gastroenterite.