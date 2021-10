FBI confirma que encontrou corpo do noivo de Gabby Petito

“No dia 21 de outubro de 2021, uma comparação de registos dentários confirmaram que os restos humanos encontrados no T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park pertecem a Brian Laundrie”, revelou o FBI de Denver, na rede social Twitter.

O FBI confirmou que os restos mortais encontrados trilho no Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, na Flórida, pertencem a Brian Laundrie, noivo e principal suspeito da morte da jovem Gabby Petito. Estava desaparecido há mais de um mês.

As autoridades encontraram, na quarta-feira, os restos mortais junto a pertences de Brian. As buscas começaram no mesmo dia, depois dos pais terem informado o FBI, na noite de terça-feira, de que pretendiam ali procurar o filho.



Laundrie, de 23 anos, era considerado uma "pessoa de interesse" e o principal suspeito do desaparecimento e homicídio de Gabby Petito.

A jovem de 22 foi estrangulada, o que coloca o namorado como o principal suspeito, apesar do seu envolvimento não ter sido provado.

Gabby deixou o emprego para viajar em julho, pelos Estados Unidos, numa carrinha com o noivo, documentando a viagem no Instagram usando a ashtag #vanlife. Há mais de duas semanas, Laundrie voltou sozinho para casa, em North Port, Flórida, com a carrinha e não deu mais explicações.