Trump anuncia lançamento da sua rede social

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump vai lançar uma rede social própria, denominada "Truth Social".

A nova plataforma deverá ser lançada no primeiro trimestre do próximo ano, de acordo com um comunicado citado pela BBC.

"Criei 'Truth Social' e o grupo Trump Media e Tecnologia (TMTG) para resistir à tirania dos gigantes das tecnologias", justificou. O objetivo é lançar um serviço de vídeos e podcasts, com conteúdos “non-woke”, segundo nota emitida pela empresa.

“Vivemos em um mundo onde os talibãs tem uma presença enorme no Twitter, mas um presidente norte-americano é silenciado. Isso é inaceitável”, escreveu Trump no comunicado.

O ex-presidente diz-se “animado para enviar” o seu “primeiro ‘truth’ na Truth Social muito em breve”.

“A TMTG foi fundada com a missão de dar voz a todos. Estou animado para em breve começar a compartilhar as minhas ideias sobre a Truth Social e lutar contra as ‘gig techs’”, escreveu.

O lançamento de uma versão de testes “para convidados” está previsto para o mês de novembro já a disponibilização total da rede social só deverá acontecer no primeiro trimestre de 2022.

Donald Trump foi banido pelas redes sociais Twitter, Facebook e YouTube por considerarem que o ex-presidente norte-americano incitou apoiantes, através destas plataformas, antes do assalto ao Capitólio, em Washington, em janeiro.