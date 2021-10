FBI confirma que encontrou corpo do noivo de Gabby Petito

O FBI confirmou, esta quinta-feira, que os restos mortais encontrados trilho no Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, na Florida, pertencem a Brian Laundrie, noivo e principal suspeito da morte da jovem Gabby Petito. Laundrie estava desaparecido há mais de um mês.

“No dia 21 de outubro de 2021, uma comparação de registos dentários confirmaram que os restos humanos encontrados no T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park pertecem a Brian Laundrie”, revelou o FBI de Denver, na rede social Twitter.



As autoridades norte-americanas encontraram, na quarta-feira, os restos mortais junto a pertences de Brian Laundrie. As buscas começaram no mesmo dia, depois dos pais de Brian terem informado o FBI, na noite de terça-feira, de que pretendiam ali procurar o filho.



Gabby morreu vítima de homicídio embora ainda não se saibam os contornos exatos do crime.

A jovem deixou o emprego para viajar em julho, pelos Estados Unidos, numa carrinha com o noivo, documentando a viagem no Instagram usando a ashtag #vanlife. Há mais de duas semanas, Laundrie voltou sozinho para casa, em North Port, Flórida, com a carrinha e não deu mais explicações.