Encontrados restos mortais que podem pertencer a Brian Laundrie

As autoridades passaram os últimos 37 dias a varrer uma vasta área da Reserva Natural Carlton, em North Port, na Florida, onde se desconfiava que Laundrie estaria escondido e na quarta-feira foram encontrados alguns pertences e restos mortais.

Foram encontrados numa zona pantanosa do parque, que só recentemente voltou a secar por causa do bom tempo. Segundo o FBI, vai levar ainda algum tempo a conseguir levar a cabo a examinação forense que permitirá identificar o cadáver e determinar a causa da morte.

Pai encontrou mochila

De acordo com o advogado da família Laundrie, foi o próprio pai, Chris Laundrie, quem encontrou algumas das pistas, depois de o casal ter combinado com o FBI participar nas buscas. Chegaram ao parque natural na manhã de quarta-feira e seguiram o trilho, sempre acompanhados de perto por agentes das autoridades, explica Steve Bertolino.

“À medida que foram avançando o Chris saiu do trilho e entrou na floresta. Estava a ziguezaguear em diferentes áreas, seguido dos agentes, enquanto Roberta Laundrie seguia o trilho. A certa algura encontrou um saco-seco branco a cerca de sete metros do caminho.” O local fica a cerca de 45 minutos a pé da entrada do parque.

Inicialmente Chris Laundrie não quis pegar no saco, porque queria que fossem os agentes a fazê-lo, mas como estes não estavam por perto ele terá recolhido o saco que depois lhes entregou, diz o advogado. Nessa altura, o casal Laundrie terá sido informado de que as autoridades tinham encontrado outra mochila por perto, junto a restos mortais, e foi-lhes pedido que saíssem do parque.

O advogado recorda ainda que os objetos e restos mortais foram encontrados exatamente no local onde a família tinha indicado que o filho poderia estar.