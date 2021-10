Alguns países pediram às Nações Unidas para recuar nas metas de combate às alterações climáticas

A poucos dias do início da Cimeira do Clima, em Glasgow, a BBC teve acesso a documentos confidenciais e revela esta quinta-feira a forma como os governos de vários países tentaram pressionar as Nações Unidas a apagar várias conclusões do Sexto Relatório de Avaliação Climática.

A fuga de informação revela que a Arábia Saudita, o Japão e a Austrália estão entre os países que pedem à ONU para minimizar a necessidade de se afastar rapidamente dos combustíveis fósseis. A Austrália, por exemplo, discorda da necessidade de se fecharem centrais a carvão. Também a Suíça levanta questões sobre os países mais ricos terem de ajudar financeiramente os países mais pobres. Já o Brasil e a Argentina não concordam, por seu lado, com a necessidade de reduzir o consumo de carne.

Os cientistas que contribuíram para o relatório garantem, no entanto, que estes contributos negativos de governos e organizações não alteraram as conclusões do documento.

A notícia surge a poucos dias do encontro, em Glasgow, de representantes de quase 200 países para negociações sobre o clima - COP26. Uma iniciativa que tinha como objetivo fortalecer as ações de combate ao aquecimento global no Acordo de Paris de 2015.