​ONU alerta. Combustíveis fósseis previstos até 2030 estão desajustados do Acordo de Paris

O relatório anual do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente revela que os planos dos governos para extrair combustíveis fósseis até 2030 são incompatíveis com a manutenção das temperaturas globais em níveis seguros.



De acordo com o relatório anual do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, na próxima década, as principais economias mundiais vão aumentar a produção de combustíveis fosseis em cerca de 110%, mais do dobro do limite tolerado para não superaquecer o planeta.

As Nações Unidas alertam por isso que não vai ser possível cumprir as metas do acordo de Paris, com as nações a comprometerem-se a limitar a subida da temperatura média global a 1,5 graus centígrados.

O relatório analisou 15 grandes produtores de combustíveis fósseis. Os países analisados no relatório foram Austrália, Brasil, Canadá, China, Alemanha, Índia, Indonésia, México, Noruega, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos.

Este relatório da ONU é conhecido a poucos dias do encontro, em Glasgow, de representantes de quase 200 países para negociações sobre o clima - COP26. Uma iniciativa que tinha como objetivo fortalecer as ações de combate ao aquecimento global no Acordo de Paris de 2015.