Europa é a única região do mundo com aumento de novos casos

Pela terceira semana consecutiva, os casos de coronavírus aumentaram na Europa, com cerca de 1,3 milhão de novos casos . Mais da metade dos países da região relatou um aumento nos números.

Outras regiões, incluindo as Américas e o Oriente Médio, relataram números semelhantes aos da semana anterior, acrescentou a OMS.

O número de mortes em África também diminuiu cerca de um quarto, apesar da escassez de vacinas no continente.

A maior queda nos casos foi observada em África e no Pacífico Ocidental, onde as infeções caíram 18% e 16%, respetivamente.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) revela que houve um aumento de 7% nos novos casos do novo coronavírus na Europa, a única região do mundo onde as infeções aumentaram.

Na semana passada, a Rússia bateu novos recordes diários de casos e o número de infeções no Reino Unido subiu para níveis não vistos desde meados de julho.

Embora o chefe do Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha tenha instado o governo a introduzir protocolos covid-19 mais rígidos, incluindo o uso de máscaras e a vacinação mais rápida de crianças, os políticos têm questionado até agora a aplicação de tais medidas.

Na Rússia, as autoridades têm lutado para vacinar sua população e apenas cerca de 32% das pessoas foram imunizadas, apesar da disponibilidade da vacina Sputnik V. É de longe o país com maior número de mortos na Europa, com mais de 225.000 óbitos.

A pandemia provocou pelo menos 4.902.638 mortes em todo o mundo, entre mais de 241,03 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.