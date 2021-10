CPI acusa Bolsonaro de nove crimes na pandemia que matou 600 mil pessoas no Brasil

O relator Renan Calheiros propõe que Bolsonaro seja indiciado pelos seguintes crimes: epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitamento ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a Humanidade nas modalidades de extermínio, perseguição e outros atos desumanos, crime de responsabilidade.

O chefe de Estado brasileiro, que desde o início desvalorizou a gravidade da pandemia que já matou mais de 600 mil pessoas no Brasil, escapa aos crimes de genocídio contra os indígenas e homicídio, que estavam numa versão inicial do relatório.

Na prática, que consequências podem ter para Bolsonaro as conclusões finais do relatório da CPI? Dificilmente terão algum impacto, quer no plano da justiça, quer no plano político, diz à Renascença o cientista político brasileiro Lucas de Aragão.

“Isso não tem impacto algum, na prática. Gera um fluxo noticioso negativo, gera imprensa a fazer notícias que podem impactar a popularidade do Presidente, pode ter repercussão no estrangeiro, mas não tem nenhuma consequência prática legal dentro do Brasil. Isso não vai resultar em nenhuma condenação, nem deve resultar em nenhum processo político como impeachment.”



O politólogo acredita que este relatório irá ter um impacto negativo sobretudo para a imagem externa do Brasil. No plano interno, este caso não deverá culminar numa condenação de Bolsonaro, ou num eventual "impeachment".