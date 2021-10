Von der Leyen ameaça Polónia com corte de fundos europeus

A presidente da Comissão Europeia (CE) ameaçou esta terça-feira a Polónia com o corte de fundos europeus caso Varsóvia insista que as suas leis se sobrepõem às da União Europeia.

Ursula Von der Leyen falou durante a sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, que esta terça-feira debate a crise provocada pela decisão do Tribunal Constitucional da Polónia, que decretou que as leis nacionais se sobrepõem às europeias.

“Não podemos e não permitiremos que nossos valores comuns sejam colocados em risco. A Comissão vai agir. E as opções são todas conhecidas.”

Von der Leyen diz que o primeiro palco será o próprio tribunal. “A primeira opção são os procedimentos de infração, em que contestamos legalmente a decisão do Tribunal Constitucional polaco.”

Depois, poderá ser necessário ameaçar com o corte de fundos europeus. “Outra opção é o mecanismo de condicionalidade e outros instrumentos financeiros. O Governo polaco tem agora de nos explicar como pretende proteger o dinheiro europeu, tendo em conta esta decisão do Tribunal Constitucional.”