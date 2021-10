Todos os 21 ocupantes de avião sobreviveram a desastre no Texas

Um avião McDonnell Douglas MD-87 despenhou-se esta terça-feira nos arredores de Houston, no estado norte-americano do Texas. 21 pessoas seguiam a bordo e todas sobreviveram ao desastre.

Apesar do enorme susto, há apenas dois feridos ligeiros a registar, avança a CNN.

O aparelho incendiou-se após uma descolagem falhada, mas os pilotos e os tripulantes conseguiram sair a tempo.

"As informações de que dispomos neste momento indicam que o avião não atingiu altitude no final da pista e atravessou a Morton Road, parando no terreno ao norte do aeroporto, onde pegou fogo", avança o juiz Trey Duhon, do condado de Waller.

O MD-87 saiu da pista e embateu contra uma vedação quando tentava levantar voo.