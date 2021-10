Covid-19. Rússia impõe novas regras para travar aumento de mortes

O presidente da Câmara de Moscovo anunciou nesta terça-feira quatro meses de confinamento aos maiores de 60 anos não vacinados e o Governo russo avançou com uma proposta de redução das horas de trabalho durante uma semana. O objetivo é travar o alastramento da Covid-19.

As medidas surgem numa altura em que está a aumentar o número diário de mortes com a doença (que voltou a bater recordes) e de infeções diárias, ao mesmo tempo que uma percentagem significativa da população se mostra relutante em receber a vacina russa Sputnik V.

“O número de pessoas hospitalizadas com uma forma grave da doença está a aumentar todos os dias”, escreveu Sergei Sobyanin, presidente da Câmara de Moscovo, numa publicação no Twitter e no seu site.

“O mais alarmante é a situação da infeção por Covid entre a geração mais velha”, acrescentou, dizendo que os maiores de 60 anos representavam 60% dos pacientes, quase 80% das pessoas em ventiladores e 86% das mortes.