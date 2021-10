Coreia do Norte testa novo míssil balístico a partir de submarino

A Coreia do Norte testou esta terça-feira, com sucesso, um "novo tipo" de míssil balístico disparado a partir de um submarino, informou a imprensa estatal, adiantando que arma estava equipada com "muitas tecnologias avançadas de controlo e orientação".

De acordo com a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA, o projétil foi disparado do mesmo submarino que o país usou no primeiro teste estratégico de mísseis balísticos há cinco anos.



O lançamento poderá ter sido efetuado a partir de uma plataforma submersa ou mesmo de um submarino.

O "míssil balístico não identificado" foi lançado de Sinpo para o mar a leste da península coreana, de acordo com um comunicado do Estado-maior Interarmas sul-coreano.

Sinpo é uma localidade portuária no leste da Coreia do Norte e onde se encontra um importante estaleiro naval. Imagens obtidas por satélite mostraram a presença de submarinos no local.

Dotada de armas nucleares, a Coreia do Norte tem efetuado recentemente vários testes de armamento, nomeadamente com um míssil de longo alcance, disparado a partir de um comboio, e com um míssil que Pyongyang identificou como hipersónico.

Sob a liderança de Kim Jong-un, o país reforçou o arsenal militar e efetuou vários progressos, apesar das sanções internacionais em vigor devido aos programas de armamento nuclear e de mísseis balísticos.

Na semana passada, o dirigente norte-coreano responsabilizou os Estados Unidos pela tensão na península coreana e afirmou que Washington é a "causa profunda" da instabilidade na região.

Este teste aconteceu na mesma altura em que o representante especial do Presidente norte-americano para a Coreia do Norte apelou novamente para o reinício das conversações bilaterais.

As forças armadas dos Estados Unidos condenaram o lançamento pela Coreia do Norte de um míssil balístico disparado alegadamente a partir de um submarino e apelaram a Pyongyang para "se abster de novos atos desestabilizadores".