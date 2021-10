Morreu Colin Powell, antigo secretário de Estado norte-americano

Powell foi o primeiro secretário de Estado negro na história dos Estados Unidos. Tomou posse em 2000 durante a administração do Presidente George W. Bush.

"O general Colin L. Powell, antigo secretário de Estado norte-americano e chefe do Estado-Maior Conjunto, faleceu esta manhã devido a complicações provocadas pela Covid-19", revelou a família numa mensagem divulgadas nas redes sociais.

Serviu várias administrações e ajudou a moldar a política externa norte-americana nos últimos anos do século XX e início do século XXI.

O percurso de Colin Powell fica marcado pelos ataques de 11 de setembro de 2001, contra as Torres Gémeas e o Pentágono, que provocaram mais de três mil mortes.

Após a intervenção no Afeganistão, em retaliação contra os terroristas da Al-Qaeda, o general defendeu da intervenção militar no Iraque, que levou à queda de Saddam Hussein, baseada em falsas informações das agências de inteligência de que o regime de Bagdad possuía armas de destruição massivas.

Numa entrevista à estação NBC, em 2015, Colin Powell declarou que, se soubesse que as informações estavam erradas, a administração Bush não teria avançado com uma intervenção militar no Iraque.

