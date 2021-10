Afeganistão. EUA rejeitam participar nas negocições em Moscovo

Os Estados Unidos da América (EUA) não vão participar nas negociações internacionais sobre o Afeganistão, agendadas para terça-feira em Moscovo, onde vão estar a Rússia, China e Paquistão, anunciou hoje o porta-voz da diplomacia norte-americana, Ned Price.

"Será uma honra participar neste fórum no futuro, mas não podemos participar nesta semana", disse aos jornalistas Ned Price.

Estas reuniões "já foram eficazes no passado. É simplesmente difícil, do ponto de vista logístico, participar nelas esta semana", adiantou, sem dar mais pormenores.

A Rússia vai receber uma delegação dos talibãs em Moscovo na quarta-feira, mas, no dia anterior, queria chegar a um acordo comum com os três países sobre o território afegão.

O Presidente russo, Vladimir Putin, está preocupado com as ambições do grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) no Afeganistão, temendo que toda a área do flanco sul da Rússia possa ser desestabilizada.

O Estado Islâmico de Khorasan (IS-K), o grupo islâmico armado mais radical do Afeganistão, assumiu recentemente a responsabilidade por uma série de ataques com o objetivo de abalar o "emirado" proclamado pelos talibãs em agosto.