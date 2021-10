Meta global de fome zero até 2030 está "perigosamente mal encaminhada"

A meta global de erradicar a fome até 2030 está “perigosamente mal encaminhada” devido à “combinação tóxica” provocada pela crise climática, pela Covid-19 e por conflitos violentos cada vez mais graves e prolongados, alertou um relatório internacional esta sexta-feira.

“O progresso em direção ao objetivo da Fome Zero até 2030, já demasiado lento, está a dar sinais de estagnação ou mesmo de ser revertido”, lê-se no Índice Global da Fome (IGF) de 2021, documento divulgado esta sexta-feira que é elaborado anualmente pelas organizações não-governamentais (ONG) Welthungerhilfe e Concern Worldwide para analisar o estado da fome no mundo.

Os dados e as projeções do IGF apontam que o mundo como um todo — em particular 47 países, grande parte localizados na África subsaariana e no sul da Ásia —, não conseguirá atingir um baixo nível de fome até 2030, ou seja, a meta global da erradicação da fome, um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 traçada pela Organização das Nações Unidas (ONU), estará comprometida.

“Conflitos, alterações climáticas e a pandemia de Covid-19 — três das forças mais poderosas e tóxicas que impulsionam a fome — ameaçam destruir qualquer progresso que tenha sido feito contra a fome nos últimos anos”, sublinha o documento, frisando que os conflitos violentos, “que estão profundamente interligados com a fome”, não mostram sinais de abrandamento.

Em relação às consequências negativas das alterações climáticas, as ONG autoras do documento apontam que estas estão “cada vez mais aparentes e onerosas”, mas, segundo advertem, “o mundo não desenvolveu nenhum mecanismo eficaz para mitigar e muito menos para inverter essa situação”.

Já sobre a pandemia do novo coronavírus, que ainda marca o quotidiano global, o relatório afirma que esta crise mostrou o quão vulneráveis são os países e as respetivas populações “ao contágio global e aos danos para a saúde, sociais e consequências económicas”.