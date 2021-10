Incêndio em Taiwan faz 46 mortos e 41 feridos

Um incêndio atingiu nesta quinta-feira um edifício em Kaohsiung, no Sul de Taiwan, causando, pelo menos, 46 mortos e 41 feridos.

É o mais recente balanço das autoridades locais, que começaram por apontar 25 mortos e 55 feridos.

O edifício de 13 andares incendiou-se cerca das 3h00 (20h00 de quarta-feira em Lisboa), disseram os bombeiros de Kaohsiung, citados pela agência de notícias Associated Press (AP).

O incêndio foi "extremamente feroz" e destruiu muitos andares, avançam os bombeiros.

O edifício tem cerca de 40 anos, com lojas nos níveis inferiores e apartamentos mais acima, de acordo com um comunicado oficial citado pela AP.

As autoridades desconhecem a causa do incêndio, mas os bombeiros disseram que as chamas eram mais intensas numa zona com acumulação de detritos.

Residentes na zona disseram à imprensa de Taiwan que ouviram uma explosão cerca das 3h00, quando começou o incêndio.

Com mais de 2,7 milhões de habitantes, Kaohsiung é a segunda maior cidade de Taiwan, situada na costa sudoeste da ilha.