Vários mortos na Noruega em ataque com arco e flechas

Várias pessoas morreram esta quarta-feira na Noruega num ataque com arco e flechas, avança a Polícia. O ataque provocou ainda um número indeterminado de feridos.

O suspeito já foi capturado pelas forças de segurança.

O ataque aconteceu na cidade de Kongsberg, a 80 quilómetros da capital Oslo.



“O homem foi preso. Pelas informações que temos agora, essa pessoa executou essas ações sozinha”, disse o chefe de polícia, aos jornalistas.

“Várias pessoas ficaram feridas e várias morreram”, avança a mesma fonte.



As causas do ataque, que aconteceu em numa zona alargada com vários locais de crime, ainda não são conhecidas.

As forças de segurança não descartam a possibilidade de um ataque terrorista, mas as investigações continuam.

A identidade do atacante não foi revelada.