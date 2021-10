Estado australiano impõe vacinação a trabalhadores em contacto com o público

O primeiro-ministro do Território Norte da Austrália anunciou que "todas as pessoas que trabalham em contacto com o público terão de ser vacinadas" contra a Covid-19, incluindo caixas de supermercados e cabeleireiros.

Até 24 de dezembro, qualquer pessoa que trabalhe com o público deverá estar totalmente vacinada, caso contrário poderá ser despedida e ter de pagar uma multa de cinco mil dólares australianos (3.175 euros), anunciou o executivo daquele estado.

O vasto Território do Norte estende-se da cidade de Darwin até Alice Springs e Uluru, uma área três vezes maior que Espanha. Ali vivem um grande número de comunidades aborígenes e de populações remotas particularmente vulneráveis.

Apesar de mais de 80% da população adulta da região ter recebido, pelo menos, uma dose da vacina, o chefe do executivo do Território Norte disse que em algumas áreas as pessoas continuam hesitantes em relação à vacinação ou não estão dispostas a fazê-lo.

"Estou a assegurar-me que estamos a fazer tudo o que podemos para que todos sejam vacinados", disse Michael Gunner.

Noutras partes da Austrália, a vacinação contra a Covid-19 já é obrigatória para profissionais de saúde e professores.

A medida do Território do Norte vai mais longe do que as adotadas pela maioria dos países.

Desde o início da pandemia, esta zona registou apenas 214 casos e nenhuma morte, mas as autoridades alertaram que é pouco provável que a situação se mantenha controlada.

"Um dia, talvez em breve, [o vírus] estará aqui e ficará por aqui. Teremos de viver com isso", disse Gunner.

A pandemia provocou pelo menos 4.853.570 mortes em todo o mundo, entre mais de 238,15 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.