Cinco mortos e dois feridos em ataque com arco e flecha na Noruega

O ataque perpetrado esta quarta-feira na Noruega por um homem armado com um arco e flechas fez cinco mortos e dois feridos, avançam as autoridades norueguesas, noticia a agência AFP.

Até ao momento os meios de comunicação noruegueses tinham relatado que seriam, pelo menos, quatro mortos e vários feridos, mas não existia confirmação oficial.

O ataque teve lugar ao início da noite na cidade de Kongsberg, no sudeste da Noruega.

“Acreditamos que estará só envolvida uma pessoa neste crime. É natural analisar se se tratou de um ato terrorista, mas o homem ainda não foi interrogado”, adiantou poucos minutos depois do ataque o oficial da polícia local, Øyvind Aas, sublinhando que ainda se desconhecem as motivações.

O suspeito já foi capturado pelas forças de segurança.



“O homem foi preso. Pelas informações que temos agora, essa pessoa executou essas ações sozinha”, disse o chefe de polícia, aos jornalistas.



As causas do ataque, que aconteceu em numa zona alargada com vários locais de crime, ainda não são conhecidas.



As forças de segurança não descartam a possibilidade de um ataque terrorista, mas as investigações continuam.

[notícia atualizada às 23h07]