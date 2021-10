Tem entre 18 e 20 anos? A União Europeia está a oferecer viagens

A Comissão Europeia vai permitir a jovens entre os 18 e os 20 anos viajar de comboio, de forma gratuita, pela Europa. As inscrições abrem esta terça-feira, às 12h00, e prolongam-se até ao dia 26 de novembro.

Excecionalmente nesta fase, também se podem candidatar os jovens elegíveis nas duas fases de 2020, que foram canceladas devido à pandemia de Covid-19.

Já a viagem de 30 dias está agendada para os meses de março e abril do próximo ano, mas, devido ao desconhecimento da pandemia de Covid-19, a data da partida poderá ser alterada.

Ao todo, serão oferecidos 60 mil passes interrail - viagens de comboio pela Europa.

O objetivo é promover um sentido de unidade e solidariedade em toda a EU, através de viagens transfronteiriças e aprendizagem intercultural. Para serem elegíveis para um passe de viagem, os jovens devem passar num questionário de seis perguntas de cultura geral sobre a União Europeia e sobre outras iniciativas da União Europeia dirigidas aos jovens”, explica a DiscoverEU, a entidade que gere este programa da União Europeia.

A iniciativa DiscoverEU oferece, assim, aos jovens europeus entre os 18 e os 20 anos a oportunidade de participar numa experiência de viagem que lhes permitirá tirar partido da liberdade de circulação em toda a União Europeia, descobrir a diversidade da Europa, aprofundar os conhecimentos sobre o património cultural e a história europeus e conhecer pessoas de todo o continente.

Além disso, assinala a entidade que gere o programa, os jovens podem desenvolver competências essenciais para o seu futuro, como a independência, a confiança e a abertura a outras culturas.

Os participantes são encorajados a viajar de comboio de forma sustentável, embora os que vivem em ilhas ou em áreas remotas também possam usar ferries e autocarros ou, em circunstâncias excecionais, viagens aéreas.

Podem habilitar-se à viagem os jovens que nasceram entre 1 de julho de 2001 e 31 de dezembro de 2003, com nacionalidade de um dos países que pertencem à União Europeia no momento da decisão de atribuição de passes. Nesta fase, estão também incluídos os jovens do Reino Unido. Os jovens com deficiências ou qualquer problema de saúde que possa constituir-se uma barreira nas viagens contarão com assistência e apoio para poderem participar.

Os contemplados poderão viajar e explorar a Europa de comboio durante 30 dias e visitar destinos diferentes, entre março e abril do próximo ano. Mas com uma condição: durante a viagem, as melhores histórias terão de ser partilhadas com a hashgtag #discoverEU nas redes sociais.