La Palma. Lava atinge cimenteira e obriga a confinar mais 3 mil pessoas

A lava do vulcão Cumbre Vieja incendiou as instalações de uma fábrica de cimento, obrigando as autoridades de La Palma, nas Canárias, a confinar mais três mil residentes naquela zona.



A empresa fica situada no parque industrial Callejón de La Gata y. Como medida de precaução, as autoridades pediram aos residentes para ficaram em casa, enquanto a qualidade do ar é analisada.

As localidades abrangidas pela ordem de confinamento são El Paso e Los Llanos de Aridane, onde moram entre 2.500 a três mil pessoas.