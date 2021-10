Dez prioridades da OMS. Alterações climáticas são maior ameaça à saúde da Humanidade

"A saúde será a motivação para acelerar e para fazer mais para combater as alterações climáticas, que afetam os pilares da saúde: alimentação, água e qualidade do ar", afirmou.

Para isso, a OMS elenca num relatório divulgado esta segunda-feira dez prioridades, desde logo pedindo aos países signatários do Acordo de Paris que coloquem "a saúde e a justiça social no centro das conversações" da 26.ª conferência do clima das Nações Unidas (COP26), que se realiza no princípio de novembro em Glasgow, na Escócia.

"A combustão de combustíveis fósseis está a matar-nos", lê-se no relatório lançado hoje pela OMS em antecipação da 26.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, em que se refere que o impacto da poluição atmosférica, que se estima provocar "13 mortes por minuto" em todo o mundo, é sentido "de forma desproporcional pelos mais vulneráveis".

Globalmente, a OMS estima que "mais de 90% dos seres humanos respiram níveis nocivos para a saúde de poluição atmosférica".

Outra mudança, no setor alimentar, no sentido de regimes alimentares mais "nutritivos e à base de vegetais" poderia reduzir as emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera e "evitar até 5,1 milhões de mortes relacionadas com a alimentação até 2050".

A organização defende que os próprios sistemas de saúde e as instalações em que funcionam precisam de ser também sustentáveis.

Nas cidades, recomenda que se criem mais condições para "andar, andar de bicicleta e usar transportes públicos".

Outros eixos dos apelos da OMS são a conservação e a reparação dos ambientes naturais e dos ecossistemas e a orientação dos investimentos na recuperação pós-pandemia para atividades que não sejam prejudiciais ao ambiente.

"Esta COP tem que ser especial na sua ambição, nas soluções, nas ações e intervenções propostas, e na rapidez com que são aplicadas", reforçou Maria Neira.