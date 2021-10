Afeganistão. Talibãs e responsáveis da UE reúnem-se terça-feira

Os líderes talibãs reúnem-se na terça-feira com responsáveis da União Europeia (UE) em Doha, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros interino afegão, cujo novo regime procura romper o seu isolamento diplomático.

"Amanhã (terça-feira), vamos reunir-nos com os representantes da UE. Vamos ter reuniões positivas com representantes de outros países", declarou Amir Khan Muttaqi, numa conferência na capital qatari, sem precisar que funções desempenham esses responsáveis europeus ou quantos são.

"Queremos relações positivas com o mundo inteiro. Acreditamos em relações internacionais equilibradas. Pensamos que uma relação assim equilibrada pode salvar o Afeganistão da instabilidade", acrescentou o ministro talibã, segundo uma tradução em direto do seu discurso.

O novo regime do grupo islâmico radical, chegado ao poder no Afeganistão em meados de agosto, não foi reconhecido por qualquer país, mas, perante a iminência de uma grave crise humanitária no país, inteiramente dependente da ajuda internacional após 20 anos de guerra, as manobras diplomáticas multiplicam-se.

No sábado, em Doha, os talibãs reuniram-se com responsáveis norte-americanos para as primeiras conversações diretas com Washington desde a sua tomada do poder em Cabul.

O chefe da diplomacia talibã apelou aos Estados Unidos para estabelecerem "boas relações" e não "enfraquecerem o atual Governo do Afeganistão".

Depois de ter acolhido durante anos as conversações entre os talibãs e os Estados Unidos, o Qatar continua a desempenhar o papel de mediador incontornável entre o movimento islâmico radical e os Governos ocidentais.

Na semana passada, altos responsáveis talibãs receberam em Cabul o enviado britânico para o Afeganistão, Simon Gass.