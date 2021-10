La Palma. Rio de lava arrasta blocos equivalentes a casa de três pisos

O novo rio de lava do vulcão Cumbre Vieja da ilha de La Palma está a arrastar blocos de pedra do tamanho de um edifício de três andares, alerta o Instituto Geológico e Mineiro Espanhol (IGME).

O IGME divulgou um vídeo gravado no terreno pelos seus cientistas que mostra a força com que desce e o tamanho dos blocos que arrasta, "equivalente a uma casa de três andares", noticiou a agência espanhola EFE.

O novo rio de lava foi provocado pelo desabamento, no sábado, do flanco norte do vulcão daquela ilha do arquipélago das Canárias, situado a oeste da costa de Marrocos.

A associação Volcanes de Canarias, um grupo de geólogos e entusiastas da vulcanologia que colabora com as autoridades em programas de formação para o público, advertiu que o vulcão passou por uma fase com explosões "altamente ruidosas, enérgicas e sustentadas" esta manhã, que provocaram "vibrações do solo" num raio de até seis quilómetros do cone eruptivo.

O Instituto Geográfico Nacional (IGN) espanhol anunciou que ocorreram 21 sismos em La Palma nas últimas horas. O mais forte registou uma magnitude de 3,8 e ocorreu a uma profundidade de 34 quilómetros no município de Mazo.

O vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção em 19 de setembro, obrigando à retirada de mais de 6.000 pessoas das zonas afetadas, onde mais de mil edifícios foram destruídos pela lava.

A erupção afetou o cultivo da banana e o turismo, as principais fontes de receitas da ilha, onde vivem cerca de 85.000 pessoas.