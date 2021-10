Chanceler austríaco renuncia ao cargo após suspeitas de corrupção

O chanceler conservador da Áustria, Sebastian Kurz, apresentou a demissão do cargo, no sábado, devido às suspeitas de corrupção que enfrenta.

O líder do Partido Popular Austríaco (Österreichische Volkspartei – ÖVP) é acusado de ter utilizado fundos públicos para influenciar a cobertura dos tablóides austríacos entre 2016 e 2018.

De acordo com a agência Reuters, Kurz, que é chanceler desde 2017, planeia continuar como líder do seu partido e tornar-se o seu principal legislador no parlamento, e é provável que continue a dar os primeiros passos na atual coligação com os Verdes.

"Gostaria, portanto, de abrir caminho para pôr fim ao impasse, evitar o caos e assegurar a estabilidade", disse, numa declaração aos meios de comunicação social.

O atual ministro dos Negócios Estrangeiros, Alexander Schallenberg, um diplomata de carreira apoiado pelo partido de Kurz, irá assumir o cargo de chanceler.

Os Verdes já tinham deixado claro que concordavam com a decisão. "Creio que este é o passo certo para o futuro do governo", disse o líder dos Verdes e Vice-Chanceler Werner Kogler numa declaração, acrescentando que tinha tido uma relação de trabalho "muito construtiva" com Schallenberg e que se encontraria com ele este domingo.

Uma estrela entre os conservadores europeus, conhecido pela sua linha dura sobre imigração, Kurz, 35 anos, tornou-se um dos líderes mais jovens do continente em 2017, quando formou uma coligação com o Partido da Liberdade de extrema-direita, que entrou em colapso em 2019. O Parlamento despediu-o, mas acabaria por ganhar as eleições imediatas que se seguiram.

Até agora, não foi contestado como líder do Partido Popular, tendo sido reeleito em agosto deste ano com 99,4% de apoio.

"Esta demissão não é uma verdadeira demissão", disse o analista político Thomas Hofer à Reuters. "É (formalmente) um passo atrás na segunda fila, mas o poder no OVP e, portanto, no seio da equipa governamental do OVP ainda está com Sebastian Kurz".

Os procuradores colocaram Kurz e mais nove pessoas sob investigação por suspeita de abuso de confiança, corrupção e suborno com vários níveis de envolvimento.

Com início em 2016, quando Kurz procurava assumir a liderança do partido, os procuradores suspeitam que o Ministério das Finanças, liderado pelos conservadores, pagou por sondagens manipuladas e cobertura favorável a Kurz para ser publicada num jornal.

Os documentos divulgados como parte da sua investigação e publicados nos meios de comunicação austríacos também incluíam mensagens de texto, segundo as quais os opositores de Kurz o acusam de falta de escrúpulos e táticas desleais.

As consequências políticas, tanto em termos da popularidade do seu partido como da sua relação com os Verdes, não são claras.

"Será suficiente", disse a líder do partido liberal Neos, Beate Meinl-Reisinger, numa conferência de imprensa em reação ao anúncio de Kurz.

"Sabemos pelos documentos (de investigação) que ele próprio comprou um partido, que ele próprio comprou uma eleição, que manipulou e mentiu às pessoas, e que fez tudo isso com o dinheiro dos impostos", finalizou.