Centenas de migrantes haitianos deportados de Cuba

A maioria dos migrantes deportados são originários do sudoeste do Haiti, zona especialmente afetada pelo terramoto ocorrido em 14 de agosto.

Numa mensagem na rede social Twitter, o representante da Unicef no Haiti, Bruno Maes, indicou que 80% das crianças deportadas têm menos de cinco anos e várias delas estão desnutridas ou têm doenças cutâneas.

Várias centenas de migrantes haitianos foram deportados no sábado por Cuba, em seis voos e num barco, sendo que metade são mulheres e crianças, segundo a Unicef esta domingo, avança a agência Efe.

Estes migrantes tinham saído do seu país, no início de setembro, em embarcações e pretendiam viajar até à cidade norte-americana de Miami, no Estado da Florida.

Segundo explicou a Unicef, a Organização das Nações Unidas (ONU) está a proceder à contagem dos migrantes que foram deportados, não tendo por isso ainda um número exato.

Desde o dia 15 de setembro, pelo menos 8.200 haitianos foram repatriados dos Estados Unidos e de vários países da região do Caribe, de acordo com estimativas da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A maioria deles, cerca de 7.500, foram deportados dos Estados Unidos, depois de terem viajado a pé desde o Chile e do Brasil e terem chegado, nas últimas semanas, à fronteira sul do país.

Os números da OIM não incluem as deportações que ocorrem diariamente na vizinha República Dominicana.