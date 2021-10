Submarino americano choca com objeto não-identificado no Mar do Sul da China

Um submarino nuclear dos Estados Unidos embateu com um objeto não identificado quando estava debaixo de água em águas internacionais no Mar do Sul da China.



O incidente, que não provocou vítimas, aconteceu no passado sábado e foi hoje confirmado por fontes oficiais citadas pela imprensa norte-americana.

Apesar da colisão enquanto no Mar do Sul da China, o submarino “USS Connecticut”, da classe Seawolf, não sofreu estragos graves e continuou operacional.

Num breve comunicado, a Frota dos EUA no Pacífico adianta que o “USS Connecticut” está “seguro e em condições estáveis”.

O engenho de propulsão nuclear do submarino não foi afetado, adianta a mesma fonte.

“A extensão dos estragos noutras partes do submarino está a ser averiguada”, indica o comunicado. O incidente vai ser investigado.

A colisão do submarino norte-americano com um objeto acontece numa altura de tensão no Mar do Sul da China, entre as autoridades de Pequim e os Estados Unidos, o Japão e outros países da região.