Nobel da Paz distingue dois jornalistas pela defesa da liberdade de expressão

O Nobel da Paz 2021 foi atribuído a uma dupla de jornalistas - uma filipina e um russo - pela defesa da liberdade de expressão.

Maria Ressa "usa a liberdade de expressão para expor o abuso de poder, o uso da violência e o autoritarismo crescente no seu país de origem, as FIlipinas", justifica a a Academia. Dmitry Muratov é distinguido por há "décadas defender a liberdade de expressão na Rússia, em condições cada vez mais desafiantes".

Ressa e Muratov representam todos os jornalistas "que se erguem por este ideal num mundo em que a democracia e a liberdade de imprensa enfrentam condições cada vez mais adversas".

Ressa, 58 anos, é cofundadora do site de notícias Rappler e foi repórter da norte-americana CNN. Muratov, que vai fazer 60 anos no fim do mês, é um dos fundadores do Novaya Gazeta, considerado um dos jornais mais independentes da Rússia.

A distinção destes dois jornalistas foi considerada uma surpresa, dado que entre os favoritos apontados para o Nobel da Paz deste ano estavam nomes como Greta Thunberg, Navalny e a OMS.

Este galardão é um dos mais aguardados do ano. Para além do prémio de um milhão de dólares (cerca de 870 mil euros) que a distinção acarreta para o vencedor, há o valor inestimável de entrar no lote de pessoas que foram reconhecidas por trabalhar pela paz na terra.



Os prémios Nobel celebram este ano o 120.º aniversário desde as primeiras atribuições, em 1901.