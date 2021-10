Moçambique. Guterres considera "fundamental" criação de força militar africana

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, considerou, esta quinta-feira, ser fundamental a criação de “uma força militar africana robusta” em Moçambique, explicando que a ONU não forças de imposição da paz, mas sim de manutenção da paz.

“Aquilo que temos proposto e apoiado é a criação de uma força africana, de uma força africana que possa ter um apoio das Nações Unidas, que possa ter um apoio através de uma resolução ao abrigo do capítulo sétimo [da Carta da ONU], e com um financiamento assegurado através dos mecanismos de financiamento que tem as Nações Unidas para as operações de paz”, referiu António Guterres, em entrevista à RTP.

Guterres disse que “a ONU não tem forças da imposição da paz, tem forças de manutenção da paz” que têm agido em alguns países onde a paz é “praticamente inexistente e existem problemas gravíssimos.

Portugal com papel "muito importante"

Esclarecendo a sua proposta para a região do Sahel, o responsável máximo pelas Nações Unidas atentou que uma força militar africana poderá fazer sentido em Moçambique. Guterres recordou que já há uma força ruandesa e já há acordos com a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral para forças do grupo dos países do sul da África:

"É fundamental que haja uma força militar africana robusta em Moçambique, apoiando as forças armadas moçambicanas. Caso isso se concretize, estou inteiramente disponível para levantar junto do Conselho de Segurança das Nações Unidas a necessidade apoiar essa força."

Reiterando a necessidade de toda a comunidade internacional apoiar Moçambique, Guterres quis deixar claro que Portugal teve “um papel muito importante, enviando um primeiro grupo de formadores”.

“Moçambique teve um êxito extraordinário com o acordo de paz com a RENAMO [Resistência Nacional Moçambicana], as coisas felizmente têm evoluído muito bem, mas surgiu agora este grupo terrorista que representa uma nova moda em África, extremamente perigosa. É o Sahel, é a República Democrática do Congo, é Somália, é Moçambique”, alertou.