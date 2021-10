Explosão em mesquita no Afeganistão faz pelo menos 50 mortos e 140 feridos

Aumenta para 50 mortos e 140 feridos o balanço do atentado desta sexta-feira contra uma mesquita frequentada por um grupo religioso minoritário no norte do Afeganistão, avançam fontes oficiais citadas agência AFP.

A explosão ocorreu na província de Kunduz, durante a oração semanal de sexta-feira na mesquita Gozar-e-Sayed Abad, quando membros da minoria religiosa xiita compareciam em grande número para o culto.



O ataque foi levada a cabo por um bombista suicida e ainda não foi reivindicado.

Num primeiro balanço, um funcionário da organização Médicos Sem Fronteiras deu conta de pelo menos 15 mortos e 90 feridos.

O porta-voz dos talibãs Zabihullah Mujahid disse que a mesquita xiita foi o alvo do ataque e que um “elevado número” de fiéis foi morto e ferido, acrescentando que as autoridades já chegaram ao local e estão a investigar o incidente.



A causa da explosão ainda não foi esclarecida e nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque.

O Governo talibã tem-se deparado com uma crescente ameaça por parte de grupos ligados ao autoproclamado Estado Islâmico (EI), que recentemente reivindicaram dois atentados mortais em Cabul e que procuram frequentes vezes minorias religiosas afegãs para alvos dos seus ataques.