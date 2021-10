Engenheira afegã chega esta semana a Portugal para trabalhar

A empresa, com foco internacional, tinha um vaga para preencher e decidiu dar a oportunidade a uma engenheira do país do Médio Oriente.

Os problemas diplomáticos no Afeganistão, depois do regresso dos talibãs ao poder, atrasaram a chegada da engenheira a Portugal. A contratação está fechada há várias semanas e deverá arrancar os trabalhos presenciais em breve.

Filipe Vasconcelos, fundador da empresa, explicou a decisão de acolher a engenheira afegã, em declarações à Renascença: "Estamos a dar um acolhimento humanitário e um futuro profissional. Estamos a partir de uma necessidade profissional para cobrir necessidades humanitárias e sociais que existem no Afeganistão".