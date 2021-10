Bruxelas e Varsóvia de costas voltadas

A Polónia deu mais um passo que pode ser irreversível no confronto legal com os seus parceiros da União Europeia. Agudizam-se, assim, as tensões entre Varsóvia e Bruxelas que divergem em matéria de respeito pelo Estado de direito naquele Estado-membro.

Em causa estão as reformas levadas a cabo pelo Governo de direita polaco que, segundo a União Europeia, violam o Estado de Direito.

Porque foi chamado o Constitucional polaco a pronunciar-se?

Foi o Primeiro-ministro Mateusz Morawiecki que em março pediu a fiscalização de uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. Uma decisão que determinava que os tratados europeus têm primazia sobre o direito nacional dos Estados-membros.

O que levou o Primeiro-ministro a avançar com este pedido?

Porque a União Europeia considera que a reforma do sistema judicial posta em marcha pelo Governo ultranacionalista polaco, do partido Lei e Justiça, viola vários princípios do Estado de Direito, como, por exemplo, a independência dos tribunais.

Em abril do ano passado, Bruxelas abriu um processo de infração contra o Executivo polaco justamente por causa da reforma do sistema judicial, alegando que as normas põem em causa a Independência dos juízes e contrariam a legislação europeia. O Governo não se conformou e pediu à justiça polaca que decidisse e colocou a questão? Em caso de conflito é a legislação polaca ou são as leis europeias que devem prevalecer? Agora, o Tribunal Constitucional veio dizer que são as leis polacas.

Então, esta sentença do tribunal polaco acabou por não ser uma grande surpresa….

De certa forma já era esperada, porque a maioria dos tribunais do país tem sido preenchida com juízes alinhados com o partido do Governo, assim como a própria presidente do Tribunal Constitucional. É essa ingerência do Governo polaco no sistema judicial que é considerada inaceitável por Bruxelas.