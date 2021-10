Sismo no sul do Paquistão faz 20 mortos e centenas de feridos

Um terramoto de magnitude 5,9 na escala de Richter abalou, esta quinta-feira, o sudoeste do Paquistão. O sismo fez, pelo menos, 20 mortos e centenas de feridos feridos, 40 em estado grave.

"Vinte pessoas morreram até agora. O número de mortos pode aumentar", disse o chefe da Autoridade Provincial de Gestão de Catástrofes do Balochistão, Naseer Nasar, à agência noticiosa France-Press (AFP).

As autoridades temem que os números possam vir a aumentar, à medida que prosseguem as operações de resgate. Militares paquistaneses foram mobilizados para a zona do terramoto estando a coordenar o transporte dos feridos, sobretudo aqueles que se encontram nas zonas mais escarpadas e de difícil acesso sendo que os feridos mais graves estão a ser enviados para o hospital de Quetta.