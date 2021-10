Morte de Gabby Petito. Encontrado acampamento em zona onde noivo é procurado

"O Sr. Laundrie consentiu e estamos à espera da chamada do Departamento da Polícia para que isso aconteça", acrescentou o advogado.

"A polícia de North Port informou-me que estava a concentrar as suas buscas em certas áreas da reserva e esperava que o Sr. Laundrie pudesse juntar-se a eles na busca", afirmou o advogado da família.

A descoberta aconteceu no mesmo dia em que o pai do jovem, de 23 anos, decidiu juntar-se às buscas pelo filho.

A polícia e agentes do FBI estavam a “bater” a zona da Reserva de Carlton em Sarasota, Florida, na quarta-feira, quando fizeram a descoberta. A informação foi revelada à CNN por fontes próximas da família de Brian.

A polícia terá encontrado uma zona de acampamento recente durante as buscas pelo noivo de Gabby Petito, de 22 anos, vítima de homicídio. Brian Laundrie está desaparecido desde 17 de setembro.

Buscas entram no sexto dia. FBI pede a todos os qu(...)

Os pais acreditam que o filho está escondido na Reserva Carlton.

Embora as autoridades não tenham ligado explicitamente Laundrie à morte de Petito, o jovem é considerado "uma pessoa de interesse no caso", desde o desaparecimento da companheira a 11 de setembro.

O jovem de 23 anos é alvo de um mandado de captura a nível nacional. Em causa está o uso fraudulento do cartão de crédito de Gabby Petito e não qualquer acusação de homicídio.

Gabby morreu vítima de homicídio embora ainda não se saibam os contornos exatos do crime.

A jovem mulher deixou o emprego para viajar em julho, pelos Estados Unidos, numa carrinha com o noivo, documentando a viagem no Instagram usando a ashtag #vanlife. Há mais de duas semanas, Laundrie voltou sozinho para casa, em North Port, Flórida, com a carrinha e não deu mais explicações.