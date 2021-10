Vulcão de La Palma. Lava já ultrapassa os 1,2 quilómetros de largura

A lava do vulcão de La Palma ultrapassa os 1,2 quilómetros de largura, afeta mais de 420 hectares e tem um perímetro total de 36,24 quilómetros, de acordo com os últimos dados do Departamento de Segurança Nacional de Espanha.

A lava continua a sair da cratera em direção ao mar e o delta que se está a formar em contacto com a água ocupa uma extensão de 36 hectares.

Neste momento a qualidade do ar regista uma melhoria em relação aos dias anteriores mas ainda se espera que a situação possa vir a piorar.

A mudança de vento para norte e nordeste de La Palma pode vir a afetar a atividade do aeroporto devido às cinzas que são expelidas.

De acordo com o Departamento de Segurança Nacional ainda não há informações sobre a atividade sísmica, nas últimas horas.

Até hoje 726 edifícios foram destruídos pela lava sendo que a maior parte eram residências particulares.

Na noite de terça-feira chegaram a La Palma os sistemas de dessalinização que vão permitir, a partir da próxima semana, a distribuição de água às produções agrícolas de Valle de Adriane assim como a manutenção dos equipamentos de rega nas plantações de banana.

Por outro lado, entrou esta quarta-feira em vigor o decreto-lei aprovado na terça-feira pelo Conselho de Ministros sobre medidas de apoio urgentes à “reconstrução económica e social” da ilha de La Palma e que envolve um valor de 213,7 milhões de euros.

Este valor soma-se aos 10,5 milhões de euros que o Executivo espanhol aprovou na semana passada para a aquisição de casas e bens de primeira necessidade destinados aos habitantes afetados pela erupção vulcânica.