"Decisão histórica". OMS recomenda vacinação em massa de crianças africanas contra a malária

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou, esta quarta-feira, a vacinação generalizada contra a malária para todas as crianças da África Subsaariana e de outras zonas onde se verifique um índice de transmissão moderado e alto.

Para o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, esta é uma “decisão histórica, um avanço para a ciência, para a saúde infantil e para o controlo da malária”, que tem sido um dos maiores flagelos da Humanidade, afetando sobretudo bebés e crianças, sobretudo na África Subsaariana.

Dados da OMS indicam que a doença mata, anualmente, mais de 260 mil crianças africanas com menos de cinco anos. “Dezenas de milhar de vidas que podem ser salvas todos os anos”, sublinha Ghebreyesus.

A vacina agora recomendada pela OMS atua contra o parasita "Plasmodium falciparum", transmitido através da picada do mosquito "Anopheles", o mais mortífero do mundo e com mais prevalência na África subsaariana.