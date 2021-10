Covid-19. Médicos obrigados a fazer “escolhas difíceis” no Alasca

Os casos de Covid-19 estão a descer, de forma geral, nas últimas semanas nos Estados Unidos. A exceção é o Alasca.

O estado do Alasca confirma o maior número de infeções per capita do país nos últimos sete dias, segundo dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla inglesa).

Só na última semana foram reportados seis mil novos casos no Alasca, isto contra uma queda de 13% no número de casos a nível nacional.

Segundo Carissa Etienne, diretora do “braço” da OMS nas Américas, os médicos já estão a ser obrigados a fazer “escolhas difíceis”.

“No estado do Alasca, que hoje confirma o pior surto de casos Covid do país, as salas de emergência estão sobrelotadas com pacientes e os médicos estão a enfrentar escolhas difíceis sobre a quem atribuir as camas nos hospitais”, disse Etienne, numa conferência de imprensa.

São, pelo menos, 20 os hospitais do estado com as urgências no limite ou para lá do limite.

Jared Kosin, presidente do Alaska State Hospital, não tem meias palavras. “Isto é devastador. Nunca queremos perder um paciente, mas no nosso subconsciente já pensamos: ‘Ok, é uma cama que fica livre’. Como gerimos as emoções? É desesperante”.

Os media locais apontam duas causas principais para este grave surto: o avanço da altamente contagiosa variante Delta e a não aceleração da vacinação.

Segundo os dados oficiais do CDC, só 50% da população do Alasca está integralmente vacinada. A média nacional é 56%.