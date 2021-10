Americano executado por triplo homicídio cometido em 1994

Um homem, de 61 anos, foi executado na madrugada de terça-feira, nos Estados Unidos, por um crime de triplo homicídio cometido em 1994.

Os advogados de Ernest Johnson alegaram que tinha um QI suficientemente baixo para ser considerado doente mental. Para além de sofrer de síndrome de álcool fetal desde o nascimento, em 2008 foi operado a um tumor cerebral que levou à perda de boa parte da sua massa encefálica. Não obstante, o tribunal do Missouri não aceitou o argumento de que ele era doente mental.

Em 1994 Johnson assaltou uma loja de conveniência, sob influência de cocaína, e assassinou os três funcionários, com contornos de extrema crueldade, num crime descrito pela acusação como “hediondo, traumático e intenso”.

A sua morte por injeção letal foi antecedida de pedidos de clemência, incluindo do Papa Francisco que escreveu ao governador do Missouri dizendo que queria colocar diante de Mike Parson “o simples facto da condição humana” do homicida “e da sacralidade de toda a vida humana”. Contudo, este disse que não iria intervir.

Os Estados Unidos procederam à primeira execução federal de um prisioneiro no “corredor da morte” em 17 anos, através de uma injeção letal, a 14 de julho de 2020, e os bispos católicos dos EUA promoveram uma recolha de assinaturas online para travar as execuções federais.

Em agosto de 2018, o Papa Francisco ordenou a alteração do número do Catecismo da Igreja Católica relativo à pena de morte, cuja nova redação sublinha a rejeição total desta prática. No ano anterior defendeu a “condenação enérgica da pena de morte”, um encontro com membros do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização.